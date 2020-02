Concorso nazionale per le scuole “Io racconto il mare”

Scade il 31 marzo 2020 il concorso nazionale “Io racconto il mare”, indetto dalla Società Nazionale di Salvamento.

Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, di tutto il territorio nazionale. Gli studenti possono partecipare in forma individuale o in gruppo.

Il concorso si propone di incoraggiare gli studenti a esprimere, attraverso la parola scritta, la loro visione del mare con i suoi abitanti, i suoi problemi, il suo presente e il suo futuro, favorendo nella creazione dei racconti la conoscenza delle tematiche di salvaguardia ambientale e di educazione al primo soccorso.

È richiesta la produzione di elaborati scritti per un massimo di 30.000 caratteri, accompagnati da una lettera contenente i dati anagrafici dei partecipanti e quelli della scuola di appartenenza (scheda di presentazione allegata al bando), inviandoli entro e non oltre il 31 marzo 2020 al seguente indirizzo:

AG Book Publishing/AG Solutions sas, via Borghesano Lucchese 3, 00146 Roma, oppure all’indirizzo mail: info@agbookpublishing.com

I tre racconti vincitori saranno pubblicati in un volume edito da AG Book Publishing.

Per informazioni: tel. 3404191549