Confermata la Bandiera Verde per Squillace

A Roccella Jonica la consegna del riconoscimento alle località dotate di spiagge di eccellenza

Si è svolta domenica 9 luglio u.s., la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera verde, un riconoscimento promosso e gestito dalle società nazionali di pediatria sulla base di rigorosi parametri, ambientali ed organizzativi, delle spiagge italiane. Questo ambìto vessillo è diventato nel corso degli anni un vero e proprio bollino di certificazione a tutela dei diritti alla vacanza di qualità dei bambini e delle famiglie con bambini.

Fra le 20 località della Calabria assegnatarie del vessillo dei pediatri, per il sesto anno consecutivo, rientra la città di Squillace. A ritirare la bandiera verde 2023 erano presenti l’assessore alla programmazione e Turismo, il sociologo Franco Caccia, e l’assessore allo sport ed all’istruzione, l’avvocato Mariella Trombetta.

La consegna delle bandiere verdi, ai sindaci ed agli amministratori comunali delle 154 località italiane selezionate, è stata preceduta da un interessante convegno scientifico internazionale sul tema: sport in spiaggia in sicurezza. L’evento scientifico è stato patrocinato dal ministero della Salute ed ha avuto insigni relatori tra cui diversi pediatri, universitari e ospedalieri.

Il momento della consegna della bandiera verde, precisa l’assessore al turismo Franco Caccia, è particolarmente emozionante non solo perché potenziamo la capacità attrattiva della nostra località ma, soprattutto, perché rinnoviamo un impegno verso la tutela della salute dei più piccoli. Il nostro impegno, come dimostrano le recenti manifestazioni sportive nazionali tenute sul nostro lungomare, in cui sono state condivise con gli organizzatori delle attività rivolte in maniera esclusiva ai più piccoli, è quello di aumentare l’offerta di servizi ed opportunità per il benessere dei bambini.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore allo sport, Mariella Trombetta, la quale nel suo intervento ha evidenziato il recente ed importante risultato ottenuto dalla città di Squillace tra i pochi comini destinatari di risorse regionali da impiegare per mense scolastiche biologiche.

E’ questo un risultato di cui andiamo orgogliosi in quanto consente ai nostri bambini di mangiare prodotti a Km 0, avere cura di seguire un regie alimentare sano e, fatto non secondario, di sostenere le aziende agricole del territorio.

Le spiagge bianche di Squillace sono quindi pronte per accogliere i bambini, offrire loro, attraverso i lidi e le attività imprenditoriali presenti, con servizi di animazione, divertimento e gastronomia su misura. Intanto si preparano altre iniziative fra cui l’apertura nelle prossime settimane dei centri estivi per l’aggregazione, il gioco e lo sviluppo creativo dei minori.