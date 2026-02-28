Confimprenditori Soverato, Ruvolo: “Apertura nuova sede conferma crescita continua e coraggio nostra classe dirigente locale”

“L’apertura di una nuova sede conferma la continua crescita di Confimprenditori sul territorio e attesta il coraggio, la professionalità e la tenacia della nostra classe dirigente locale; ma essa comporta anche la grande responsabilità di costruire una rete di assistenza, sostegno e servizi al tessuto produttivo e di instaurare e rafforzare il rapporto con i professionisti del territorio. La nostra presidente e il suo direttivo, ne saranno sicuramente all’altezza!“. Così ha dichiarato il Presidente Nazionale di Confimprenditori Stefano Ruvolo intervenendo alla inaugurazione della nuova sede a Soverato.

Il Direttivo di Confimprenditori Soverato ringraziando Confimprenditori Nazionale in modo particolare il presidente Ruvolo per la fiducia accordata:

“Sentiamo questa fiducia come una grande responsabilità e un incoraggiamento a fare.

Crediamo nelle nostre potenzialità e come direttivo abbiamo deciso di aprire la sede di Confimprenditori perché crediamo nel territorio, nelle sue energie, nelle sue imprese e nei suoi professionisti”.

“Soverato vanta un tessuto fitto, variegato e vibrante e il nostro auspicio e il nostro impegno solenne e’ quello di lavorare fianco a fianco alle imprese, per far crescere il territorio e proteggere ciò che l’impresa ha costruito e continua a costruire. Siamo soddisfatti del primo obiettivo raggiunto ovvero quello di aver raggruppato in così poco tempo oltre 100 imprese del territorio e dell’hinterland e questo e’ un forte segnale che l’imprenditore e l’impresa ha voglia di fare rete”.

Un ringraziamento particolare va a

Pietro Falbo, Presidente della Camera di Commercio e alle autorità presenti in sala intervenute per portare il loro saluto istituzionale tra cui il sindaco di Soverato Daniele Vacca, il vicesindaco Emanuele Amoruso, l’assessore alle politiche sociali e al welfare Sara Fazzari, il sindaco del Comune di Satriano Massimiliano Chiaravalloti, il vicepresidente della Provincia di Catanzaro Francesco Fragomele.

Sindacato FISMIC Confsal Francesco Lucia

Fondo Salus Giuseppe Mazzei

Presidente del Consiglio Ordine Commercialisti di Catanzaro Salvatore Passafaro

Consiglio dell’ordine dei Consulenti del Lavoro Provinciale di Catanzaro Giuseppe Gareri

Associazione Commercianti Soverato e Davoli Marina: Maurizio Conati

Associazione Strutture Balneari di Soverato: Dottor Riccio Salvatore