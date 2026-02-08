Conflitti in famiglia: a Catanzaro un incontro per trasformare la crisi in occasione di crescita

Prosegue il ciclo di appuntamenti gratuiti di A Beautiful Mind dedicati alla genitorialità: il 13 febbraio il secondo laboratorio destinato anche a educatori che operano con giovani tra 11 e 18 anni

CATANZARO – Prosegue il ciclo di laboratori dedicati alla genitorialità promosso dal progetto A Beautiful Mind, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Dopo il primo incontro del 23 gennaio scorso, il prossimo appuntamento è in programma giovedì 13 febbraio ed è dedicato a un tema centrale nella vita familiare: il conflitto.

L’incontro, dal titolo “Dal conflitto alla mediazione”, è rivolto a genitori, educatori, docenti e a tutte le figure che accompagnano la crescita di ragazze e ragazzi tra 11 e 18 anni.

L’obiettivo è offrire uno spazio di riflessione e confronto su una dimensione spesso vissuta con fatica, ma che può rappresentare anche una leva di cambiamento e crescita per l’intero sistema familiare.

Partendo dall’immaginario personale che ciascun partecipante porta con sé rispetto al conflitto, il laboratorio guiderà il gruppo verso una definizione condivisa e più consapevole di questa esperienza.

Gli operatori accompagneranno i partecipanti nell’esplorare il conflitto non solo come momento di rottura o disagio, ma come fase di crisi potenzialmente generativa, capace di aprire nuovi equilibri, modalità relazionali e possibilità educative.

L’incontro prevede una metodologia attiva e laboratoriale: i partecipanti saranno coinvolti in attività individuali e di gruppo, diventando protagonisti diretti del percorso. Attraverso il confronto, anche a partire da esperienze concrete, si rifletterà su strategie, tecniche e modalità funzionali di gestione del conflitto, con l’obiettivo di rafforzare le competenze educative e relazionali degli adulti.

Il ciclo di incontri sulla genitorialità rappresenta una delle azioni centrali del progetto A Beautiful Mind, che affianca agli interventi rivolti a bambini e adolescenti un lavoro strutturato di supporto alle famiglie, nella convinzione che il benessere dei più giovani passi anche dalla crescita consapevole degli adulti di riferimento.

Gli incontri si svolgono presso il Centro Polivalente “Maurizio Rossi”, in via Fontana Vecchia a Catanzaro, a partire dalle ore 15. La partecipazione è gratuita e libera.