Congresso Circolo PD di Santa Caterina dello Ionio, riconfermata segretaria M. A. De Francesco

Si è svolta, nel pomeriggio di ieri, l’assemblea congressuale del Circolo PD di Santa Caterina dello Ionio organizzata con l’obbiettivo di rinnovare i suoi organismi dirigenti.

È stata così riconfermata la segretaria Maria Antonietta De Francesco e nominato il nuovo consiglio direttivo di cui fanno parte, Giovanni Aversa, Domenico Carioti, Domenico Carone, Immacolata De Francesco, Cosimino Lanciano, Carmelo Lattari, Antonio Marino, Giusy Russo e Rosario Rosario. Sono stati nominati anche Vincenzo Aversa come tesoriere, Giuseppe Primerano come referente delle associazioni e Francesco Dolce come referente per il settore Agricoltura.

Di fronte ad una nutrita partecipazione, la segretaria è stata eletta per acclamazione alla presenza di oltre 60 iscritti. Si è discusso in merito alle idee e proposte per lo sviluppo del territorio assieme alla segretaria stessa, al sindaco Francesco Severino ad Attilio Mazzei presidente commissione Garanzia PD provincia di Catanzaro, a Michele Drosi presidente PD provincia di Catanzaro, a Domenico Giampà segretario PD provincia di Catanzaro, ad Ernesto Alecci consigliere regionale, e ad Antonio Viscomi Deputato al Parlamento Italiano.

Tanti gli interventi registrati e gli spunti di riflessione. Presenti in sala, oltre che i consiglieri comunali, anche tanti amministratori, cittadini e simpatizzanti che hanno riconosciuto lo straordinario lavoro che Partito ed amministrazione hanno condotto e che sono pronti a condurre per la crescita politica della collettività.