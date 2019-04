Congresso Nazionale Direttori Albergo Italia A.D.A. – Milano: riconfermati i vertici calabresi

L’Assemblea Nazionale di Milano conferma Demetrio Metallo quale vice Presidente Nazionale.

Lo scorso 30 marzo 2019, L’Assemblea nazionale dell’A.D.A. riunitasi presso il prestigioso Hotel “Melia” in Milano, ha proclamato la nuova Giunta nazionale ed eletto il Collega calabrese Demetrio Metallo quale vice Presidente nazionale dell’Associazione. Saverio Campolongo eletto nel collegio dei probiviri e Il Prof. Tullio Romita eletto nel comitato tecnico scientifico del Centro Studi Manageriali A.D.A. Italia.

E’ intervenuto anche il nuovo Presidente Regionale della Calabria Francesco Gentile che ha avuto modo di condividere con i Colleghi presenti il nuovo corso avviato dall’Associazione calabrese e le molte attività che si sono avviate. In particolare, una riunione a latere dell’Assemblea con il Presidente Nazionale Alessandro D’Andrea ed il neo Presidente del Centro Studi Manageriale Giovannangelo Pergi, ha consentito al Presidente di A.D.A. Calabria Francesco Gentile assistito dal Prof. Tulio Romita dell’Università della Calabria e da altri dirigenti dell’Associazione Calabrese di presentare l’imminente avvio del un Corso di alta formazione sul “Revenue Management Alberghiero già approvato dall’Università calabrese e di proporre un nuovo progetto innovativo che vedrà la Camera di Commercio di Reggio Calabria impegnata in una Collaborazione con l’Associazione calabrese al fine di realizzare un rapporto annuale sul Turismo.

L’appuntamento con A.D.A Calabria è per il prossimo 15 aprile 2019, data in cui è stato organizzato un importante seminario formativo per gli Operatori Turistici a Roccella Jonica presso l’Hotel Parco dei Principi, in collaborazione con Jonica Holidays e Federalberghi Reggio Calabria.