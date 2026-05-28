CONI Catanzaro, ufficializzate le tappe della Giornata Nazionale dello Sport: date, orari e responsabili


Il Delegato del C.O.N.I. POINT Catanzaro dott. Giuseppe Pipicelli, facendo seguito al comunicato stampa del 05 maggio 2026 conferma le sedi della Giornata Nazionale dello Sport della Provincia di Catanzaro:

Catanzaro
Parco Gaslini domenica 7 giugno 2026 ore 16 19 responsabile Giampaolo Mungo
Soverato
Lungomare domenica 7 giugno ore 16 19 in collaborazione con CSEN Catanzaro responsabile Santo Mineo
Squillace
Lungomare domenica 7 giugno ore 16 19 responsabile Santo Mineo

Chiaravalle
Anfiteatro scolastico sabato 6 giugno ore 10 12 responsabile Emanuela Donato
Lamezia Terme
Parco Peppino Impastato domenica 7 giugno ore 09 13 responsabile Sergio Servidone.

Si ringraziano tutte le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive associate e gli Enti di Promozione sportiva per la fattiva collaborazione alla riuscita dell’evento che ogni anno celebra lo sport in tutte le sue forme ribadendo i valori non solo puramente sportivi ma anche sociali ed inclusivi dello sport stesso.