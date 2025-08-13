Connessione e 5G a Soverato: Com’è la situazione

La rete fissa e il 5G ormai sono diffusi praticamente in tutto il Paese, ma è utile sapere dove il servizio è stato implementato per poter vedere lo streaming in HD e per navigare senza problemi. In particolare, alcune attività richiedono una bassa latenza, per esempio i giochi di casino online su betfair in tempo reale, in questi casi il 4G potrebbe causare qualche lag temporaneo.

Com’è la copertura oggi: in città, sul lungomare e nelle frazioni

A Soverato nel 2025 tutti i principali operatori nazionali hanno attivato le celle 5G. La copertura è più solida nelle aree centrali e turistiche, dove la densità delle antenne e la visibilità radio sono migliori. Qui è realistico agganciare il 5G NSA (quello che si appoggia in parte al 4G) con velocità medie nell’ordine di 150-400 Mbps quando la cella è scarica. La latenza si mantiene spesso tra i 20 e i 35 ms sui server italiani, abbastanza per delle call di lavoro fluide e per i giochi competitivi leggeri. Appena ti sposti verso i quartieri più elevati o le strade interne, il telefono può passare al 4G/4G+. Qui la velocità dipende molto dall’ora: la sera, in alta stagione, è normale vedere delle fluttuazioni per via del carico turistico e degli eventi.

Fibra e alternative fisse: come si naviga da casa

Sul fisso, Soverato è servita dalla fibra in molte vie, grazie agli investimenti degli ultimi anni, mentre in altre zone trovi il FTTC/VDSL. Se al tuo indirizzo arriva la FTTH, puoi avere i ping bassi e la banda stabile anche nelle ore serali, con il FTTC le performance restano buone per lo streaming e lo smart working, ma la qualità potrebbe essere minore. Non sei coperto da FTTH/FTTC? Ci sono due alternative:

• FWA 5G (Fixed Wireless Access): un’antenna esterna punta all’antenna dell’operatore e porta internet in casa. Nei punti con segnale pieno, regge gli streaming multipli e le call in HD.

• Soluzioni ibride 4G/5G + xDSL: il modem somma la linea fissa e quella mobile e spiana i cali di velocità.

Streaming, lavoro remoto e gaming anche mobile

Con una buona copertura, lo streaming (Netflix, DAZN, YouTube) in Full HD sul 5G fila liscio. In 4K è fattibile nelle aree con segnale forte e cella non affollata. Le call su Teams/Meet funzionano bene se la banda in upload sta sopra i 10-15 Mbps e la latenza resta stabile. Per le riunioni importanti, valuta il tethering 5G solo se il segnale è costante dove ti colleghi. Per quanto riguarda il gaming, gli shooters, gli sportivi e i battle royale rendono al meglio con i ping bassi.

A Soverato, nei punti con il 5G pieno, puoi aspettarti delle esperienze fluide sul mobile. Anche i servizi legati al gioco online come le slot machine beneficiano della latenza più bassa. Per esempio, chi gioca da smartphone o consulta le piattaforme di intrattenimento digitali trova dei tempi di caricamento più rapidi e delle interazioni più reattive. La grafica, le animazioni e gli aggiornamenti si caricano in un attimo quando la rete non è congestionata.