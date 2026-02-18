Consegna dei lavori di risanamento del Ponte sul Fiume Corace a Gimigliano

Stamani si è proceduto alla formale consegna dei lavori di risanamento del ponte sul Fiume Corace, sulla S.P. 40 nel Comune di Gimigliano in località Patia.

Un attesa prolungata per circa due anni dalla presentazione del progetto ad opera del Prof. Marco Pietrangeli dovuta principalmente alle difficoltà tecniche e progettuali di coordinare le due distinte fonti di finanziamento ottenute per realizzare l’infrastruttura.

In questa fase partiranno i lavori che fanno riferimento al primo finanziamento di 3 milioni e 300 mila euro cui si aggancerà in continuità il successivo intervento di oltre 2 milioni di euro.

Alla presenza del Coordinatore della Viabilità Provinciale ing. Vincenzo Coppola e del RUP ing. Roberto Iiritano i lavori sono stati consegnati alla MAR Costruzioni SRL di Santa Maria Capua a Vetere per un periodo di esecuzione di 430 gg consecutivi dalla data odierna.

Soddisfazione per questo risultato fin troppo atteso è stata congiuntamente espressa dal Presidente della Provincia Mario Amedeo Mormile e dal Sindaco di Gimigliano Laura Moschella, presente sul posto con tutta la sua Amministrazione e già all’opera con il proprio Ufficio Tecnico per affrontare e superare gli inevitabili disagi che i lavori comporteranno alla popolazione residente ed all’intero territorio.

L’intervento si basa sul recupero statico dell’esistente con il consolidamento, la demolizione e ricostruzione delle pile non recuperabili; al loro completamento la Provincia restituirà, finalmente, alle comunità un’opera di fondamentale importanza per l’intero territorio.