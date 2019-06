Consegnata a Squillace la Bandiera Verde per il 2019

Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Squillace riceve l’importante ed ambìto riconoscimento della Bandiera-Verde, assegnata in base alle valutazioni delle spiagge italiane effettuate dalle società di pediatria e che individuano le spiagge italiane ritenute di qualità per le vacanze dei bambini.

La cerimonia di consegna delle bandiere verdi per l’anno 2019 si è tenuto a Praia a mare il 28 giugno. Il Comune di Squillace, su delega del Sindaco, è stato rappresentato dall’assessore alla Programmazione ed al Turismo, dott. Franco Caccia, promotore fin del 2018 del percorso scaturito nell’assegnazione del riconoscimento. Siamo molto contenti della conferma di prestigioso attestato di qualità, ha precisato l’assessore Caccia – in quanto rappresenta una grande opportunità di promozione, a livello nazionale ed internazionale , delle nostre spiagge.

L’aspetto non meno importante- puntualizza Caccia- è costituito dall’accresciuta responsabilità sia per l’amministrazione comunale, ma anche per i gestori degli stabilimenti balneari, impegnati insieme per fare presto e bene in modo da assicurare ai turisti ed in particolare ai bambini ed alle loro famiglie, una vacanza serena, sicura e divertente. Per quanto riguarda l’impegno del Comune, aggiunge Caccia, sebbene la nuova amministrazione sia operativa da poche settimane, abbiamo programmato una serie di interventi per l’abbellimento e la pulizia del lungomare, la collocazione di passerelle di accesso facilitato per disabili e per mamme con passeggino, le gestione del verde pubblico.

Altre iniziative sono in fase di ultimazione per favorire l’adozione di stili di vita salutari anche quando si è sotto l’ombrellone. La Bandiera Verde proietta la spiaggia di Squillace verso nuovi obiettivi da perseguire, in maniera integrata, tra pubblico e privato. Per noi, conclude l’assessore Franco Caccia, non siamo di fronte ad un punto di arrivo bensì di una tappa intermedia per una rinnovata e qualificata azione finalizzata a fare del nostro territorio una destinazione turistica di eccellenza.