Consegnata al presidente dell’Us Catanzaro 1929 la targa de La Notte Piccante

Un grande ed appassionato applauso, nella piazza principale de La Notte Piccante di Catanzaro, ha accolto l’ingegner Floriano Noto salito sul palco per ricevere l’ambito riconoscimento della più importante e ormai tradizionale manifestazione popolare del capoluogo.

La targa de La Notte Piccante è stata consegnata al presidente dell’Us Catanzaro 1929 dal direttore artistico Roberto Talarico, peraltro noto instancabile tifoso dei colori giallorossi.

La motivazione è stata chiara e pregna di significato: “All’ing. Floriano Noto per aver riportato il Catanzaro ai vertici del calcio nazionale”.

I cori di entusiasmo hanno suggellato un momento di grande orgoglio giallorosso, riconoscendo i meriti oggettivi di un presidente che ha saputo, assieme ai propri fratelli Desiderio e Luigi, ricollocare l’Us Catanzaro nel giusto alveo disegnato dalla storia.

I successi sportivi sono andati di pari passo con la costruzione di una società solida, efficiente, autorevole e come tale riconosciuta nel mondo certo non facile del calcio professionistico.

Il popolo de La Notte Piccante, che ha inondato il centro storico della Città dei Tre Colli per vivere momenti di sano relax accompagnati da degustazioni di prodotti tipici e da tanta musica, al momento della consegna della targa ha gioito coralmente testimoniando ancora una volta il fortissimo attaccamento che la città intera ha per i propri colori.