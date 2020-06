Consegnata alle attività balneari di Soverato la Bandiera Blu 2020

“Stamani nella bellissima cornice del Giardino Botanico abbiamo consegnato alle attività balneari la Bandiera Blu 2020.

Un grazie alla Presidente Santelli per la sua presenza e per il sostegno che offre a tutti quei comuni che hanno voglia di valorizzare il nostro magnifico territorio regionale”.

“Grazie al Prof. Mazza (presidente del programma Bandiera Blu in Italia) per aver accettato il nostro invito e per credere nelle potenzialità di Soverato.

Grazie sopratutto ai miei concittadini che contribuiscono alla crescita sostenibile di SOVERATO”.

“Anche quest’anno effettueremo i servizi di salvataggio con i Cani (ass. SICS), bagnini in spiaggia libera e l’assistenza gratuita in spiaggia per le persone disabili (ass. MISERICORDIA).

Abbiamo premiato il nostro concittadino Gino Vitale campione regionale 100 metri stile libero, giovane promessa del nuoto”.

“Un premio speciale ad Homar Leuci campione del mondo di “apnea” in varie discipline che ha scelto ormai da molti anni di allenarsi nel nostro bellissimo mare…..lo abbiamo proposto come testimonial per la Regione Calabria.

Grazie all’associazione Prosoverato che gestisce il Giardino Botanico allestendolo per la cerimonia di oggi in maniera impeccabile”. Così il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, in un post su Facebook.