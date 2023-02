Consegnati a Santa Caterina dello Ionio i lavori relativi al recupero della Chiesetta Madonna della Neve

Consegnati nella mattina di ieri, i lavori relativi al recupero della Chiesetta Madonna della Neve in località Monaco del Comune di Santa Caterina dello Ionio.

L’intervento si inserisce nell’ambito del PAL SPES Serre Calabresi in cui è previsto il recupero di infrastrutture storiche caratterizzanti il paesaggio rurale.

Quello della messa in sicurezza di un edificio di culto come questo, rientra nell’idea di sviluppo concepita per il nostro territorio e nel disegno politico programmatico che il sindaco Francesco Severino e tutta l’amministrazione stanno mettendo in campo per tutelare le bellezze architettoniche del nostro paese oltre a porre un accento significativo sugli aspetti storici di Santa Caterina dello Ionio.

“L’intervento – afferma l’assessore alla cultura e turismo, Federica Carnovale – è in continuità con la politica attuata in questi anni ed orientata alla fruizione turistica e culturale del patrimonio artistico religioso. Il sito, che testimonia la presenza dei Basiliani e preserva un affresco della Madonna della Neve, tornerà presto ad essere un luogo di preghiera per la comunità e mete di visitatori e cittadini.”