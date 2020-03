Consegnati dal Rotary Club Catanzaro 10 caschi per il trattamento di insufficienze respiratorie

Non si arrestano le azioni di donazione promosse dal Rotary Club Catanzaro presieduto da Giuseppe Mazzei. Dopo aver consegnato negli scorsi giorni alcuni termometri frontali a infrarossi per rilevare la temperatura corporea in modo rapido e non invasivo, oggi sono stati donati 10 caschi per il trattamento di insufficienze respiratorie all’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio”.

“Grazie allo sforzo dei soci del Club – afferma Mazzei – e alle donazioni esterne ricevute, abbiamo risposto prontamente alle richieste evidenziateci dall’Azienda Ospedaliera. Continueremo a dare il nostro contributo in questa delicata e seria emergenza generata dalla diffusione del Covid-19. Non ci arrestiamo, non possiamo farlo, perché le esigenze e i bisogni sono tanti e noi del Rotary, in base ai valori che contraddistinguono il nostro club, sentiamo forte il senso di responsabilità e il dovere di aiutare la nostra comunità.”