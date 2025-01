Consegnati i proventi della VII edizione di “Artisti in corsia: 8.400 euro per realizzare i sogni dei piccoli pazienti

Un gioco di squadra, all’insegna della solidarietà, con una sola missione nel cuore: realizzare i sogni dei bambini e delle bambine, i più fragili e coraggiosi, che combattono la propria battaglia quotidiana contro la malattia. Questi piccoli guerrieri si trovano al fianco di una grande famiglia, che è quella capitanata dal dottor Giuseppe Raiola, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, nonché presidente dell’Associazione Acsa&Ste Ets, e dalla dottoressa Maria Concetta Galati, direttore di Oncoematologia Pediatrica e del Dipartimento Onco-ematologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”. In collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host, presieduto da Pietro Maglio, e con il supporto del commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, dottoressa Simona Carbone, anche quest’anno hanno scritto una pagina importante della storia del progetto “Artisti in Corsia”, giunto alla sua VII edizione.

E quest’anno, la generosità della città, degli sponsor e dei sostenitori di questa iniziativa, che da anni trasforma in realtà i desideri dei piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’AOU “Renato Dulbecco”, si materializza in un grande assegno che riporta simbolicamente una cifra in euro – esattamente 8.400, al netto delle spese – quella della raccolta dei proventi della serata svolta il 14 dicembre scorso al Teatro Politeama di Catanzaro. Un assegno simbolico, consegnato ieri pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede dell’Agenzia “Present&Future”.

In particolare, c’è da sottolineare, che tutti i costi sono stati coperti dal contributo degli sponsor, per un ammontare di 9.800 euro, mentre le donazioni raccolte ammontano a 3.650 euro.

“Sono davvero contento per questo risultato raggiunto – ha affermato il dottor Raiola – Questo progetto, nato anni fa con il sostegno del compianto Pino Iannello, continua a crescere grazie alla collaborazione tra Acsa&Ste e il Lions Club Catanzaro Host. Quest’anno, il ricavato complessivo destinato al progetto ammonta a 8.400 euro, frutto della vendita dei biglietti per lo spettacolo. Inoltre, il contributo dei partner – tra cui CSEN, Biricchinopoli, Basket Academy, Japyx Ads e La Casa dei Bambini – è stato fondamentale per coprire le spese organizzative dell’evento.”

Il dottor Raiola ha voluto ringraziare quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, e prima di tutto Alfonsa Trapasso, titolare della “Present&Future” e tutta l’Agenzia; così come il conduttore della serata, Domenico Gareri, oltre ai tanti soci del Lions Club Catanzaro Host che si sono resi parte attiva della manifestazione, a partire dal dottor Antonio Scarpino e dal presidente Pietro Maglio; le dottoresse Marika Biamonte, Valentina Talarico, Roberta Bianchi, l’avvocato Danilo Iannello e Roberta Petrillo.

Un importante contributo, anche quest’anno, alla realizzazione della manifestazione è dovuto al sostegno di sponsor e donatori: Basket Academy, Biricchinopoli, Csen Catanzaro, Dama Impianti, Edilmassaro, G-Auto, Hotel Perla del Porto, Impresa Brugellis, Japyx Asd, McDonald’s, Michele Affidato, Omnia Cardiovascular, Ruga Srl, Sgs.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli sponsor così come alla Società US Catanzaro, “sempre pronta a sostenere il progetto con incontri che permettono ai bambini di conoscere i calciatori della squadra, regalando loro momenti di grande emozione e gioia”.

La dottoressa Maria Concetta Galati, direttrice di Oncoematologia Pediatrica, ha ribadito quanto sia importante utilizzare questi fondi per realizzare i desideri dei piccoli pazienti, che vanno oltre i beni materiali. “Oggi, a differenza del periodo del Covid, in cui i bambini chiedevano soprattutto tablet e smartphone – ha spiegato – i bambini tornano a sognare esperienze significative, come viaggi, che offrono momenti di gioia e normalità, soprattutto per i bambini che affrontano cure impegnative”.

Il Lions Club Catanzaro Host, rappresentato dal presidente Pietro Maglio, ha ribadito il proprio impegno nel sostenere l’iniziativa, definendola parte integrante della missione del club. “Questo progetto – ha dichiarato – riflette perfettamente i valori che guidano il nostro Club. Saremo sempre al fianco di Artisti in Corsia per realizzare qualsiasi sogno.”

Anche quest’anno, la collaborazione tra associazioni, sponsor, cittadini e istituzioni ha dimostrato quanto sia possibile fare la differenza per chi affronta momenti difficili, regalando speranza e sorrisi ai bambini e alle loro famiglie. Lo hanno sottolineato Francesca Parisi e Cinzia Battaglia, in rappresentanza di McDonald’s Italia, che ha scelto di essere sponsor di Artisti in Corsia riconoscendo quanto questo progetto “promuova il valore della famiglia, un principio che si sposa perfettamente con le politiche dell’azienda”. E sull’importanza del concetto di famiglia e di sostegno al progetto per il meritorio obiettivo di essere “dalla parte dei bambini”, è tornata Sonia Libico, direttrice dell’asilo “Biricchinopoli”, che ha scelto di sostenere Artisti in Corsia con una donazione.

Nel corso dell’evento, si è parlato anche del futuro di Artisti in Corsia: si guarda già all’ottava edizione, con l’intenzione di introdurre novità che coinvolgano maggiormente il pubblico, rendendolo parte attiva della manifestazione. Tra le proposte, c’è quella di realizzare l’evento nel periodo estivo in una località balneare, come Soverato, per valorizzare ulteriormente il territorio e raggiungere una platea ancora più ampia.