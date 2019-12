Consegnato a Salerno il premio “Cuore d’Oro” a Giacomo Mannino, Presidente Lions Club Squillace Cassiodoro

Cuore d’Oro 2019 a Giacomo Mannino, presidente del Lions Club Squillace Cassiodoro, “in riconoscimento dei traguardi raggiunti in ambito professionale, sociale ed umanitario, a livello nazionale ed internazionale”, così la motivazione del premio conferito dal Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza Universo Humanitas Soccorso Italia in occasione del Gran Galà della Solidarietà. La manifestazione, di carattere internazionale, si è svolta il 3 dicembre presso il Teatro Augusteo di Salerno.

Il presidente e fondatore Humanitas Roberto Schiavone di Favignana ha spiegato: “Nel corso della manifestazione ho consegnato i premi ‘Cuore d’Oro’, ‘Gran Croce d’Oro al Merito Sociale’ e ‘L’Angelo della Solidarietà’ per attribuire valore speciale di riconoscenza a quanti, giorno dopo giorno, con impegno e sacrificio si adoperano per riuscire a soddisfare i bisogni e le esigenze di chi vice in situazioni disagiate”.

“Dedico il prestigioso premio ritirato stasera a chi mi sostiene ogni giorno, mia moglie Katya ed i miei figli, e desidero condividerlo con tutti i soci del Lions Club Squillace Cassiodoro con i quali poniamo in essere azioni concrete sul territorio a favore della nostra comunità ed in aderenza al nostro motto internazione: WE SERVE. Non credo di fare nulla di speciale; cerco solo di mettere in atto ciò che affermava Cicerone: Non vobis solum nati sumus – non solo per noi stessi siamo nati, poiché credo sia corretto dedicare parte del nostro tempo a chi ha bisogno”, così ha chiosato Giacomo Mannino nel ritirare il Cuore d’’oro 2019.

Oltre a Giacomo Mannino sono stati premiati con il Cuore d’Oro 2019

Rafael Andujar y Vilghes (economista); Tonino Boccadamo (imprenditore); mons. Paolo Cartolari (docente diritto canonico); Claudia Conte (attrice e scrittrice); Antonio De Iesu (Prefetto, Vice Capo Polizia di Stato); Giuseppe Di Benedetto (cardiochirurgo); Gen. Emanuele Franciulli (direttore regionale Vigili del Fuoco Basilicata); Antonio Galderisi (parroco chiesa Santa Maria a Mare di Salerno); Filomena Lamberti (testimonial Linearosa-Spaziodonna); Marco Limoncelli (presidente Banco Preziosi nazionale e Cooperfin); Fabrizio Mechi (Rettore-Presidente Accademia Internazionale Mauriziana); Thomas Molendini (presidente INFC Holding Ltd); Luigi Moretti (Arcivescovo emerito Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno); Vincenzo Palmieri (presidente Istituto Nazionale Pedagogia Familiare); dott. Calogero Di Carlo; Rita Romano (direttrice Casa Circondariale Salerno); Iside Russo (presidente Corte d’Appello Salerno); Francesco Solimene (cardiologo); Giovanna Solimene (imprenditrice); Domenico Verrengia (Centri Medici Verrengia Salerno); Rosa Zampetti (sociologia, dirigente Asl Salerno); ing. Francesco Terrone.

Sono stati premiati, invece con la Gran Croce d’Oro al Merito Sociale 2019: Matteo Casale (presidente emerito Corte d’Appello Salerno); Lucia Castaniere (antropologa); S.A.R. Thorbjorn Paternò Castello (Sovrano, Principe Gran Maestro Cavalieri di Malta O.S.J.); Gen. Luciano Garofano (già comandante Ris Parma); Gerarda Maria Pantalone (Prefetto di Roma); Aurelio Tommasetti (rettore emerito Università degli Studi di Salerno); alla memoria: Bruno Bove.

L’Angelo della Solidarietà 2019 è andato, invece alle seguenti persone: Colonnello Giuseppe Zizzari; Vincenzo Mallamaci (cardiologo e missionario, fondatore e presidente associazione internazionale Onlus E ti porto in Africa); Filomena Bianco (segretaria generale associazione internazionale Onlus E ti porto in Africa); Colonnello Amedeo Gerardo Cristofaro; dott.ssa Alessia Camplone; giudice Mariangela Ranieri; Michele Gargiulo storico e collezionista militare.

Durante la cerimonia ‘Gran Galà della Solidarietà’ si è esibita l’artista internazionale Francesca Maresca.