Consegnato il Premio Neko all’attrice Barbara Bouchet

Dopo l’istituzione del Premio ‘Una..zampa per..amica’ consegnato all’attore e amico Enzo Decaro, l’associazione Su la zampa che presiedo ha voluto conferire alla splendida attrice Barbara Bouchet il Premio Neko, club ludico culturale legato all’associazione.

Grazie alla piena disponibilità di Fabio Argiro’, che ha fatto da gancio nel corso dell’ultimo ciak della pellicola ‘Milano calibro 9’, girata nel nostro capoluogo, in qualità di rappresentante della produzione, abbiamo potuto incontrare sia la signora Bouchet che l’attore Michele Placido. Mentre alla prima è stata consegnato un panda della Thun della trilogia ‘Non vedo, non sento, non parlo’ (giusto per restare in tema con la trama del film), all’ex ‘Commissario Cattani de ‘La piovra’ si è pensato di dare un pappagallo sempre Thun, simbolo dei tanti protetti del Rifugio Su la zampa.

Mi corre obbligo ringraziare, per la squisita disponibilità, la signora Carmen receptionist dell’Hotel Palace e la signora Tatiana della Sala ristorante dove abbiamo incontrato i due artisti! Due parole sull’incontro: mentre il Maestro Placido è sembrato stupito dell’ originalità dell’iniziativa (forse, prima di noi ha avuto la sfortuna di incontrare volontari che ci hanno ‘marciato’), la signora Bouchet è stata gradevole e cortese.

E…a sua detta, nella Sua vita è stara in più di mille ristoranti! Battendo i “quattro” del figlio, il noto chef Alessandro Borghede! Ironica, simpatica e bellissima, il tempo su di lei sembra non trascorrere. Grazie, signora Bouchet, grazie Maestro Placido! L’attesa (anche ben due ore al Cimitero dove, fra le tombe, è stato battuto l’ultimo ciak in città e dintorni) ha dato i suoi frutti! Tornando al Premio,edizione, questa, dedicata ai personaggi del panorama artistico a 360°, e che vedrà, nel corso dell’estate, consegnare ancora tanti conferimenti a scrittori, e artisti del panorama musicale, teatrale e cinematografico.

L’idea è stata sviluppata avendo avviato, in seno all’Associazione, un club per offrire e ai turisti e ai residenti di Montauro, un piccolo luogo di incontro che funga soprattutto da aggregazione sociale, dove poter stare in relax a leggere un libro o giocare con i propri figli. Ovviamente, benvenuti saranno anche i cani padronali, questo per dare soprattutto un valore aggiunto a quanti si sentono dire: “Qui il cane non può entrare”! Il club, appunto in seno all’Associazione, si trova in località Prospero (traversa torrente Ceci, quasi fronte Lido Mediterraneo). Per info 3494427598. Ingresso solo ai soci tesserati, che comprende ovviamente tutto il nucleo familiare; modesto il contributo che servirà a mantenere i tanti pelosi e pennuti dell’associazione Su la zampa”.

Lorella Commodaro, giornalista e presidente