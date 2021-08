Consigli su come trovare casinò online esteri legali che accetta giocatori Italiani 

Sappiamo tutti che i casinò online Made in Italy sono delle piattaforme molto buone per tutti i giocatori d’azzardo, ma di certo non all’altezza dei competitors stranieri con fama a livello internazionale. Ecco perché abbiamo deciso di scrivere un articolo su come trovare casinò stranieri legali che accettano giocatori italiani.

Quali sono i casinò online stranieri che accettano giocatori italiani

Come prima cosa, dobbiamo assicurarci che il sito sul quale abbiamo intenzione di iscriverci e depositare i nostri soldi, sia legale al 100%, per evitare brutte sorprese. Per trovare un casinò straniero legale non dobbiamo andare troppo lontano: esistono infatti, in Italia, dei casinò autorizzati ad operare in molti Paesi stranieri e che portano quindi un’aria di internazionalità al loro interno; è il caso, per esempio, di LeoVegas, autorizzato in Italia dalla licenza AAMS, ma che opera in diversi paesi Europei. In questo caso, il tema legalità viene subito verificato, in quanto LeoVegas opera grazie alla licenza rilasciata direttamente dall’ADM, simbolo di sicurezza e legalità al 100%.

Seguendo questa scia, esistono numerosi altri siti licenziati AAMS che possono operare sia in Italia, sia in altri Paesi; per riconoscerli, basta effettuare una piccola ricerca online, andando a vedere quale è il loro Paese di fondazione e in quali Paesi essi possono operare. Come sappiamo però, proprio a causa della tipologia di licenza e regolamentazione presente in Italia, questi casinò online sono piuttosto limitati, soprattutto per quanto riguarda il tema delle promozioni e delle metodologie di pagamento.

L’altra alternativa è quella di cercare veri e propri siti internazionali che accettino giocatori provenienti dall’Italia; questi siti sono molto spessi licenziati dal governo di Curacao, una piccola isola ‘paradiso fiscale’ situata nei Caraibi. Questi casinò online, legali al 100%, sono famosi per proporre bonus di benvenuto e offerte promozionali incredibili, se comparate a quelle presenti sui siti AAMS, e inoltre, molti siti stanno aggiungendo l’opzione di pagare in criptovalute, requisito per alcuni giocatori fondamentale, in grado di aumentare ancora di più il grado di sicurezza e anonimità delle transazioni.

Come trovare un casinò online straniero legale

Dopo aver fornito una panoramica generale sulle possibilità che si presentano ai giocatori italiani per quanto riguarda i casinò esteri che accettano italiani, vorremmo ora andare ad elencare una serie di fattori da tenere in considerazione al fine di stabilire, in completa autonomia, se un casinò online straniero sia legale o meno:

• Tipologia di Licenza: Prima di registrarti su qualsiasi sito di gioco d’azzardo, dovresti controllare se operano con una licenza legale e sono regolati dall’autorità competente. I migliori casinò legittimi di solito scelgono almeno un’autorità di regolamentazione. Quando si tratta di casinò online, diversi organismi di regolamentazione rilasciano licenze. Alcuni degli organismi di licenza importanti e rispettati includono la Malta Gaming Authority, il governo di Curacao ed ovviamente la AAMS.

• Fondatori e Proprietari del Casinò Online: Puoi anche ridurre le tue possibilità di cadere preda di loschi siti di gioco d’azzardo effettuando un controllo dei precedenti sull’operatore del casinò. Potresti preferire operatori esperti a quelli nuovi; tuttavia, molti nuovi casinò online stanno lavorando diligentemente per costruire una buona immagine per se stessi. Pertanto, puoi decidere di fare un atto di fede registrandoti su una qualsiasi di queste piattaforme dopo aver considerato la proprietà.

• Termini & Condizioni chiari e senza zone grigie: Una delle cose più sottovalutate e ignorate dalla stragrande maggioranza dei giocatori d’azzardo online sono i Termini & Condizioni; la maggior parte di noi si limita a cliccare il box per accettarle, ma quasi nessuno le legge. Invece si dovrebbe farlo, in quanto contengono le informazioni chiave per comprendere appieno la legalità di un sito, e constatare se esso sia legale al 100% oppure contenga delle clausole che fanno scattare un campanellino d’allarme.

Conclusioni

La legalità di un sito di giochi da casinò online è uno dei fattori più importanti da tenere in considerazione quando si decide di iscriversi ad un sito straniero. Vi abbiamo fornito tutti i dettagli e fattori principali per far sì che ognuno di voi sappia decidere in completa autonomia, quale sito prediligere e quale invece scartare. Un ultimo consiglio che vogliamo darvi è quello di leggere tante recensioni su quel tipo di operatore, in modo da avere una testimonianza diretta dei giocatori circa la legalità o meno di quel sito.