Consiglio Comunale di Girifalco, via libera a depuratore e acquisto scuolabus

“Corsi di formazione all’ex asilo: possibilità di studio e lavoro concrete”

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di venerdì 29 novembre è stata approvata una variazione al bilancio previsione 2024/2026 e l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione.

La variazione di bilancio è stata redatta per riconoscere, innanzitutto, le maggiori entrate, tra cui quelle dovute all’adeguamento sismico del frenocomio, del municipio e delle scuole. Inoltre, è stata applicata una parte della quota dell’avanzo di amministrazione libero per 110.000,00 euro a copertura dell’acquisto di uno scuolabus funzionale al servizio di trasporto scolastico.

La seduta si è aperta con l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo depuratore ad uso esclusivo della località Carruse, attualmente non coperta da questo servizio, e con l’efficientamento di quello esistente ubicato in località Rena.

Iter amministrativo e procedura di esecuzione del progetto sono seguiti dalla Sorical e la copertura finanziaria è assicurata da fondi del PNRR per una somma pari a 1.550.000,00 euro.

Nella stessa seduta consiliare sono stati, altresì, approvati debiti fuori bilancio, ex art.194 del D.Lgs. 267/2000, dovuti alle situazioni di pericolo createsi nella notte del 20/21 ottobre 2024, a seguito dei fenomeni metereologici di elevata intensità abbattutasi sul nostro territorio, che hanno reso necessari interventi di somma urgenza, disposti ai sensi dall’art.140, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, per salvaguardare la pubblica incolumità e garantire la sicurezza della viabilità.

Infine, l’attenzione è stata posta su un punto sollevato dai consiglieri di minoranza, non contemplato nell’ordine del giorno, ossia sul canone di affitto dell’edificio scolastico di via Bufalello attualmente in disuso e in attesa di intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico. In particolare, è stato messo in discussione lo schema di convenzione tra il comune e l’impresa sociale cooperativa no profit iscritta al RUNTS denominata “Formamente” che utilizzerà temporaneamente i locali della struttura scolastica sita in c/da Bufalello per ospitare corsi di formazione, che non saranno esclusivamente a pagamento ma comprenderanno essenzialmente corsi finanziati dal programma nazionale G.O.L. (Garanzia di Occupabilità del Lavoratori) reso obbligatorio per tutti i percettori di ammortizzatori sociali (ex reddito di cittadinanza, naspi, supporto formazione lavori e Adi) che sono necessari per poter fruire del sussidio della disoccupazione.

E’, dunque, nell’ottica di offrire opportunità di inserimento nel mondo del lavoro a giovani e meno abbienti, nonché per dare impulso alla microeconomia, che l’amministrazione comunale ha deciso di operare tali scelte. Si tratta infatti di corsi qualificanti, di certificazioni delle competenze per come richiedono le politiche europee. Ci sarà uno sportello permanente e la possibilità di usare apparecchiature informatiche in modo gratuito, per tutti, al fine di promuovere la digitalizzazione.

Previste, inoltre, grazie all’accordo con imprese del settore nautico, facenti parte dell’ITS “Pegasus” di Polistena, possibilità di lavoro concrete in ambito crocieristico. A tal riguardo ci sarà un incontro informativo per la nostra comunità con i responsabili del settore.

“Dispiace ancora una volta constatare come la minoranza non riesca a riconoscere tutto ciò come iniziative proiettate al miglioramento della comunità, ma debba sempre, “per partito preso”, trovarci del marcio” – si legge nella nota della maggioranza.