Contest KitcheAid: ha vinto la calabrese Rosa Paonessa

La calabrese Rosa Paonessa ha vinto il contest di KitchenAid, lanciato dall’azienda su Facebook e Instagram per festeggiare i suoi primi 100 anni. Perciò, la donna, originaria di Pentone (Cz), ha partecipato all’evento che si è tenuto a Milano nei giorni scorsi e riceverà in omaggio una planetaria un Robot da Cucina. Ora, continuerà a condividere la sua passione per i dolci attraverso la pagina Instragram Sweet Rosa – Italians Cake.

Per partecipare al concorso, si doveva postare una foto di un proprio dolce o piatto salato usando gli hashtag #MakingHistory100 e #KichenAid100IT. Rosa Paonessa ha condiviso su Facebook una torta in pasta di zucchero a forma di Colosseo, fatta per il compleanno del nipote Andrea, 7 anni, appassionato di storia e Romani, con tanto di lucine per un effetto speciale a sorpresa e colonne in rilievo per rendere il dolce più realistico. La base era un pan di Spagna all’acqua, preparato con una ricetta di famiglia, aromatizzato con una bagna alla vaniglia, farcito con una namelaka al cioccolato al latte e ricoperto con una namelaka al cioccolato fondente.

La creazione in pasta di zucchero ha convinto i promotori del contest che l’hanno decretata vincitrice su Facebook, mentre su Instagram ha vinto Italia Sergiacomi, di Rimini. «Ringrazio KitchenAid per aver scelto la mia torta e in particolare Katia e Gloria per l’accoglienza – afferma Rosa Paonessa – l’esperienza a Milano è stata molto bella e mi spinge a continuare a seguire la mia passione per i dolci».