Continua a Catanzaro la rassegna “Atlantide Pazz Fest”

Continua la rassegna “Atlantide Pazz Fest” che ha avuto un buon riscontro di pubblico nel primo appuntamento lo scorso 5 maggio al City Bar (Giardini di San Leonardo di Catanzaro).

Dopo il live dei Funky Town, il secondo appuntamento, venerdì 13 maggio sarà con il Francesco Miniaci Trio.

Il pianista Francesco Miniaci sarà accompagnato per l’occasione da Raffaele Caligiuri al basso e da Valerio Gabriele alla batteria. Il Trio proporrà standard non solo jazz, ma anche di matrice reggae e pop, arrangiati dal pianista e rivisitati dal gruppo in chiave funky.

Così come è avvenuto nel primo appuntamento della rassegna, il gruppo sarà introdotto da una selezione musicale curata da Pazz Music Bureau, che riprenderà poi a fine concerto.

“Atlantide PazzFest” è una nuova collaborazione tra la cooperativa Atlantide, il Catanzaro Jazz Fest e Pazz Music Bureau, e prevede cinque appuntamenti di un nuovo format, costruito con esibizioni live di gruppi di diversa ispirazione, dal funky al jazz dal rock al pop, con intorno un DJ set, che farà da ouverture e chiusura di ogni concerto. Tutti i Dj set saranno curati da Sharon Samà e Matteo Caglioti, fondatori di Pazz Music Bureau, che già da qualche anno propongono la loro sensibilità musicale in diversi locali della costa jonica e non solo.

Ogni serata sarà divisa in tre parti: inizierà con una selezione musicale che introdurrà i diversi gruppi e musicisti coinvolti, prendendo spunto e rispettando il loro sound; poi il concerto vero e proprio, una proposta variegata tra generi e sonorità diverse; infine, dopo ogni concerto, partendo proprio dal sound del gruppo live, ancora Dj set con una selezione senza preconcetti, partendo dal Jazz per andare oltre il Jazz, sempre con musica di grande qualità. Durante l’intera serata il City Bar proporrà interessanti degustazioni e ottimi aperitivi e drink. L’accesso ad ogni singolo evento è libero.

La prima edizione di “Atlantide Pazz Fest” partita giovedì 5 maggio, si concluderà martedì 21 giugno, in occasione della Festa della Musica. Una proposta originale, aperta a tutti, per un pubblico eterogeneo che si ritroverà, un appuntamento dopo l’altro, in un viaggio nella musica di qualità, tra live e DJ set, accompagnato da gruppi emergenti calabresi. Appuntamento al City Bar dei Giardini di San Leonardo, dalle ore 20,30.