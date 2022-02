Continua la raccolta di fondi “Corri per un mattone”

Continua la raccolta di fondi per la costruzione di una scuola materna per i bambini di Chalumbe nello Zambia; oltre alla massiccia partecipazione di runners da tutta Italia, con nomi di spicco di campionesse e campioni a livello internazionale, ci piace sottolineare l’adesione di tanti cittadini che hanno regalato una camminata e … tanti mattoni per costruire l’edificio scolastico!

Tra i tanto gruppi degno di nota uno in particolare, si chiamano “Correre insieme”; dalle notizie che abbiamo si tratta di un sodalizio libero di atlete ed atleti residenti in tutta Italia, al loro interno figurano maratoneti di alto livello, ultramaratonete, professionisti, sacerdoti missionari, padri e madri di famiglia.

Questi si sono organizzati su waths app (quindi sono anonimi di fatto) ed organizzano corse e raccolte fondi a tema, sono trans societari e trasversali, militano ognuno per squadre diverse dal punto di vista agonistico, ma si uniscono per queste attività benefiche.

Alla “Corri per un mattone” ci hanno comunicato che hanno partecipato in ben 15 ! Con donazioni generose e messaggi di incoraggiamento anche verso altre persone. Che dire; ci sembra un modo nuovo di approcciare lo sport amatoriale, un modo che va aldilà del mero risultato agonistico, e che ci arricchisce di valori alti e munifici!.