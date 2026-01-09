Continua l’emergenza bancomat in Calabria: assalto notturno da 200mila euro, sventrata una filiale

Un boato nel cuore della notte ha rotto il silenzio di via Cianflone a Decollatura. Intorno alle 3:00, una banda di professionisti del crimine ha preso di mira la filiale bancaria del centro montano, mettendo a segno un colpo fulmineo quanto devastante.

La dinamica del furto

​I malviventi, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero agito con estrema precisione. Non si è trattato di un semplice scasso: lo sportello ATM è stato letteralmente asportato dall’immobile.

I segni lasciati sul posto raccontano una scena di violenza strutturale, con detriti e frammenti di muro scaraventati sul marciapiede, segno evidente di un’effrazione pesante o, più probabilmente, di una esplosione controllata per sradicare il forziere.

Compiuto il furto, la banda si è data alla fuga in pochissimi minuti, dileguandosi prima che le forze dell’ordine potessero intercettarli.

​Il bottino e i danni

​Il bilancio dell’operazione è pesante:

​Bottino: Le prime stime parlano di una cifra che si aggira intorno ai 200.000 euro.

​Danni strutturali: L’immobile che ospita la banca ha riportato danni ingenti alla facciata e ai locali interni adiacenti allo sportello.

Indagini in corso

​Sul luogo del delitto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno immediatamente transennato l’area per i rilievi scientifici. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e della banca stessa, che potrebbero aver ripreso le fasi della fuga o i mezzi utilizzati dal commando.

​L’escalation in Calabria

​L’episodio di Decollatura non è isolato. Negli ultimi mesi, la Calabria è stata teatro di una preoccupante scia di assalti simili ai danni di uffici postali e filiali bancarie.

Il modus operandi appare quasi sempre identico: colpi messi a segno in orario notturno, velocità d’esecuzione e l’uso di esplosivi o mezzi pesanti per scardinare i bancomat.

​Le forze dell’ordine sono ora impegnate a capire se dietro questa serie di furti operi una banda specializzata attiva su scala regionale.