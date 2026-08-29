Contrasto al virus West Nile a Catanzaro. L’ordinanza del sindaco Nicola Fiorita

Il sindaco Nicola Fiorita ha adottato una ordinanza nell’ambito delle misure urgenti di prevenzione e controllo del vettore Culex pipiens (zanzara) e, conseguentemente, di contrasto alla circolazione del virus West Nile (WNV).

Il provvedimento, al pari degli interventi assunti di recente dal settore Igiene ambientale di Palazzo De Nobili, fa seguito al riscontro di positività confermata nei comuni di Satriano, Montepaone e Sellia Marina e alle richieste dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. L’ordinanza resterà in vigore fino a nuova comunicazione di cessato allarme da parte dell’autorità sanitaria e comunque fino al 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe.

In particolare, ai privati cittadini, agli amministratori di condominio, ai gestori di consorzi irrigui, vivai e cantieri edili, ai responsabili di attività industriali, artigianali, commerciali e agricole e a tutti gli operatori economici viene ordinato:

– di informare le persone che vivono o lavorano nelle aree esterne di pertinenza affinché adottino le misure più idonee per ridurre il rischio di essere punte dalle zanzare e collaborino alle attività di rimozione dei focolai larvali;

– di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, lattine, bidoni, barattoli, sottovasi, ecc.) nei quali possa ristagnare acqua, quale potenziale sede di sviluppo delle larve di zanzara;

– di procedere, in presenza di fontane, piscine, cisterne, serbatoi o altri contenitori idonei ad accumulare acqua, alla loro protezione, copertura o svuotamento periodico, ovvero al trattamento con idonei prodotti larvicidi;

– di capovolgere o sistemare i contenitori utilizzati saltuariamente (innaffiatoi e simili) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua, con particolare attenzione ai sottovasi di piante e fiori nelle aree private e cimiteriali;

– di eseguire frequenti pulizie e svuotamenti dell’acqua presente in caditoie, tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche di pertinenza privata, ricorrendo ad idonei trattamenti larvicidi;

– di tenere sgombri cortili e aree scoperte da erbacce, sterpi e rifiuti, curando la regolare pendenza dei suoli al fine di evitare ristagni d’acqua piovana, anche negli scavi di cantiere e nelle attività a elevato consumo idrico.

Nel provvedimento sindacale si raccomanda inoltre ai cittadini, in particolare alle categorie più vulnerabili come anziani e soggetti immunocompromessi, di adottare le seguenti misure di autoprotezione:

– indossare, specialmente dal crepuscolo all’alba, abbigliamento chiaro e coprente;

– utilizzare, con moderazione, repellenti cutanei registrati (ad es. a base di DEET o Icaridina);

– dotare di zanzariere le aperture di porte e finestre delle abitazioni;

– segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario dell’ASP di Catanzaro il rinvenimento di uccelli morti o moribondi, affinché si possano eseguire gli esami di laboratorio per l’accertamento dei virus trasmessi da insetti vettori.