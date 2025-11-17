Contrasto alla criminalità dei carabinieri, decine di provvedimenti

È stato un trimestre molto proficuo per il Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone per i risultati, conseguiti nel contrasto alle organizzazioni criminali della provincia, alla diffusione dei reati contro il patrimonio e la persona, in particolare nei confronti delle fasce più deboli, nonché nelle materie delle armi e delle sostanze stupefacenti, accompagnati da quelli nelle attività preventive in genere, tra le quali quelle concernenti l’adozione delle “misure di prevenzione personali”.

I Reparti dipendenti dal Comando Provinciale, infatti, dall’agosto del corrente anno, hanno complessivamente segnalato al Questore di Crotone 19 persone per l’irrogazione degli avvisi orali, 4 per altrettanti ammonimenti in quanto presumibili autori di “maltrattamenti nella famiglia” o “atti persecutori”, e 3 per la sottoposizione ai cosiddetti “DASpo urbani”.

Non vanno, infine, trascurate le informative, inviate all’Autorità Giudiziaria Catanzarese, con cui è stata invocata l’applicazione nei confronti di 6 soggetti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in alcuni casi anche con l’obbligo del soggiorno nei comuni di residenza, rivolta agli autori di condotte criminali, perduranti o connotate da degli aspetti di estrema gravità, tanto da rendere necessarie tali richieste.