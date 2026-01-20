Contrasto alla pesca di frodo, sequestrati 55 kg di novellame di sarda

Nell’ambito delle attività di controllo in materia di polizia ittica e marittima, disposte dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, l’equipaggio di una motovedetta in servizio presso la Sezione Operativa Navale di Roccella Jonica, nei giorni scorsi, ha sottoposto a controllo un natante intento ad effettuare pesca di frodo con attrezzi non consentiti nelle acque antistanti il comune di Riace.

Durante l’ispezione sono stati rinvenuti circa 5 kg di prodotto ittico, risultati essere esemplari di novellame di sarda (Sardina pilchardus). Nei confronti del trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa di circa 4.000 euro oltre al sequestro amministrativo del pescato e degli attrezzi illegali.

I militari della Sezione Operativa Navale di Roccella Jonica, nei giorni seguenti, hanno condotto un’altra importante attività a contrasto della pesca di frodo quando, nelle acque antistanti il comune di Sant’Ilario dello Ionio, l’equipaggio di una motovedetta durante una crociera di vigilanza, notava due natanti a luci spente intenti a svolgere attività di pesca con attrezzi non consentiti.

Gli occupanti dei natanti, non rispettando l’ordine di “alt” impartito dall’unità navale del Corpo, dirigevano sulla spiaggia dove, una volta abbandonati i natanti, si davano alla fuga tra la vegetazione circostante.

A seguito di ispezione dei due natanti spiaggiatisi sulla battigia, sono stati rinvenuti 50 kg di novellame di sarda (Sardina pilchardus), ed attrezzatura da pesca di varia natura. I militari della Sezione Operativa Navale di Roccella Jonica hanno provveduto a sporgere denuncia nei confronti di ignoti ed al sequestro penale dei due natanti completi di motori fuoribordo, di una rete da pesca di tipo “sciabica”, del pescato e di varia attrezzatura da pesca.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza sul rispetto della normativa a tutela delle risorse marine e della filiera ittica, a conferma del costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle attività illecite in ambito marittimo e nella salvaguardia dell’ecosistema costiero.