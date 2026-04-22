Contrasto alla pesca illegale della Guardia Costiera, sequestri di novellame e attrezzi non consentiti

Nell’ambito delle attività di controllo sulla filiera della pesca, il personale della Guardia Costiera di Crotone ha condotto, nel corso della scorsa notte e nelle prime ore della mattinata, una complessa operazione sia a terra che in mare, con l’impiego di battelli veloci litoranei e motovedette.

Sequestro di novellame e sanzioni amministrative

Nel corso dei controlli notturni, veniva inizialmente rinvenuto sull’arenile un quantitativo di circa 50 kg di novellame di sarda (Sardina pilchardus), presumibilmente abbandonato da ignoti al fine di eludere i controlli.

Le attività proseguivano senza soluzione di continuità, consentendo di intercettare successivamente un’imbarcazione all’atto di spiaggiarsi per sbarcare ulteriore prodotto ittico: a bordo venivano infatti rinvenuti circa 100 kg di novellame di sarda. Al conduttore dell’imbarcazione veniva comminata una sanzione amministrativa pari a 4.000 euro.

Controlli in mare e sequestro di attrezzi irregolari

Nell’ambito del medesimo dispositivo operativo, venivano altresì impiegate motovedette della Guardia Costiera al fine di verificare le attività di pesca svolte nel corso della prima mattinata.

Nel corso di tali controlli, negli specchi acquei antistanti la località Torretta di Crucoli, veniva individuata e posta sotto sequestro una rete da posta di circa 600 metri, di tipo tramaglio, posizionata a circa 80 metri dalla costa. L’attrezzo da pesca, oltre a costituire pericolo per la sicurezza della navigazione, risultava verosimilmente impiegato per la cattura di novellame.

Ispezione sanitaria e distruzione del pescato

Il prodotto ittico complessivamente sequestrato, pari a circa 150 kg, in quanto sottomisura e privo della prescritta documentazione attestante la tracciabilità, è stato sottoposto a sequestro.

A seguito di ispezione effettuata dal personale sanitario dell’ASP di Crotone, il prodotto è stato dichiarato non idoneo al consumo umano e, pertanto, rigettato in mare nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Bilancio delle attività di tutela delle risorse ittiche

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di vigilanza svolte dalla Guardia Costiera, finalizzate alla tutela dell’ambiente marino e alla salvaguardia delle risorse ittiche, nonché alla protezione dei consumatori.

Infatti, dall’inizio dell’anno, il personale della Capitaneria di porto di Crotone ha sottoposto a sequestro complessivamente oltre 900 kg di novellame di sarda, a seguito di controlli e mirate verifiche condotte sia in mare che su strada.