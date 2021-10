Contributi ai commercianti di Soverato, Mannino “informa” la Corte dei Conti

Giacomo Mannino, consigliere di minoranza di Soverato, da mesi impegnato a vederci chiaro su una delibera risalente al 7 luglio scorso attraverso cui il Comune ha accordato un contributo alle attività estive organizzate dalla locale associazione dei commercianti dichiara: “Desidero sgomberare preliminarmente ogni dubbio che possa innescare facili e pretestuose critiche, poiché non ha alcuna remora sul meritorio operato dell’Associazione Commercianti di Soverato, alla quale si deve dare merito e plauso per aver sopperito, in molti e cruciali momenti storici, sia in termini di idee ed iniziative sia in termini economici, alle carenze dell’amministrazione comunale. Le questioni sono ben altre e riguardano la gestione politico amministrativa comunale”.