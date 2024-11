Contributo di 30mila euro al Comune di Satriano per potenziare l’isola ecologica

“Un altro importante contributo di 30mila euro per il Comune di Satriano che consentirà di migliorare e potenziare la struttura dell’isola ecologica comunale”.

“Un finanziamento questo, da mettere ancora di più in evidenza perché Satriano, grazie ai risultati ottenuti con la raccolta differenziata, con 86 punti su 100, ha raggiunto in questo bando il sesto posto in graduatoria a livello nazionale”.

“In una settimana di tante parole, come sempre, questa amministrazione preferisce fare i fatti”. Lo rende noto in un comunicato il sindaco di Satriano, Massimiliano Chiaravalloti.