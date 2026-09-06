Contro l’immigrazione irregolare: rintracciato a Soverato e rimpatriato cittadino straniero

Un intervento congiunto tra le forze dell’ordine ha portato all’espulsione e al rimpatrio di un cittadino straniero non in regola con le norme sul soggiorno. L’operazione, nata dai servizi di controllo del territorio dell’Arma dei Carabinieri, si è conclusa grazie alla stretta cooperazione con la Polizia di Stato.

​I militari della Stazione dei Carabinieri di Soverato hanno individuato l’uomo sul territorio comunale, accertando che a suo carico pendeva un decreto di espulsione già emesso dal Prefetto di Catanzaro.

Dopo i primi riscontri, il cittadino straniero è stato accompagnato presso la Questura del capoluogo calabrese, dove il personale dell’Ufficio Immigrazione ha avviato ed espletato l’iter procedurale.

​Ricevuti gli atti, il Questore di Catanzaro ha firmato il provvedimento di esecuzione dell’espulsione, disponendo l’accompagnamento immediato alla frontiera.

Nella giornata di venerdì 4 settembre, gli agenti della Polizia di Stato hanno scortato l’uomo fino all’aeroporto di Roma Fiumicino, da dove è stato imbarcato su un volo diretto verso il suo Paese d’origine.

Contestualmente, le autorità hanno applicato nei suoi confronti il divieto di reingresso in Italia e nell’intera area Schengen per i prossimi tre anni.

​L’operazione evidenzia l’efficacia della sinergia tra Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, il cui coordinamento operativo continua a rappresentare un presidio fondamentale per la sicurezza urbana e il contrasto dell’immigrazione clandestina sul territorio provinciale.