Contro l’immigrazione irregolare: rintracciato a Soverato e rimpatriato cittadino straniero

Un intervento congiunto tra le forze dell’ordine ha portato all’espulsione e al rimpatrio di un cittadino straniero non in regola con le norme sul soggiorno. L’operazione, nata dai servizi di controllo del territorio dell’Arma dei Carabinieri, si è conclusa grazie alla stretta cooperazione con la Polizia di Stato.
I militari della Stazione dei Carabinieri di Soverato hanno individuato l’uomo sul territorio comunale, accertando che a suo carico pendeva un decreto di espulsione già emesso dal Prefetto di Catanzaro.
Dopo i primi riscontri, il cittadino straniero è stato accompagnato presso la Questura del capoluogo calabrese, dove il personale dell’Ufficio Immigrazione ha avviato ed espletato l’iter procedurale.
Ricevuti gli atti, il Questore di Catanzaro ha firmato il provvedimento di esecuzione dell’espulsione, disponendo l’accompagnamento immediato alla frontiera.
Nella giornata di venerdì 4 settembre, gli agenti della Polizia di Stato hanno scortato l’uomo fino all’aeroporto di Roma Fiumicino, da dove è stato imbarcato su un volo diretto verso il suo Paese d’origine.
Contestualmente, le autorità hanno applicato nei suoi confronti il divieto di reingresso in Italia e nell’intera area Schengen per i prossimi tre anni.
L’operazione evidenzia l’efficacia della sinergia tra Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, il cui coordinamento operativo continua a rappresentare un presidio fondamentale per la sicurezza urbana e il contrasto dell’immigrazione clandestina sul territorio provinciale.