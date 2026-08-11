Controlli a Soverato su alcol e droga alla guida: una denuncia e due patenti ritirate



Una notte di controlli per mettere un argine alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. È il bilancio del servizio straordinario effettuato dalla Polizia di Stato a Soverato nella notte tra sabato e domenica, con particolare attenzione ai comportamenti che possono trasformare il rientro da una serata in un rischio per automobilisti e pedoni.

Gli agenti hanno concentrato l’attività sulla verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti, ricorrendo anche a un laboratorio mobile per le analisi salivari, che ha permesso di effettuare direttamente sul posto gli accertamenti relativi all’eventuale assunzione di sostanze.

Una denuncia e due patenti ritirate

Nel corso dell’operazione sono stati controllati 18 veicoli e 35 persone. Una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, mentre sono state ritirate due patenti di guida.

Gli agenti hanno inoltre contestato altre quattro violazioni al Codice della strada, nell’ambito dell’attività complessiva di prevenzione e controllo.

L’obiettivo: evitare incidenti

Il servizio rientra nelle attività di prevenzione finalizzate a contrastare i comportamenti alla guida maggiormente pericolosi e a ridurre il rischio di incidenti stradali.

Particolare attenzione viene riservata ai giovani e alle fasce di popolazione maggiormente esposte ai rischi legati alla guida dopo aver consumato alcol o assunto sostanze.

Il messaggio della Polizia di Stato resta quindi quello della massima prudenza: chi beve o assume sostanze non deve mettersi alla guida. Una scelta che riguarda non soltanto la propria sicurezza, ma anche quella di tutti gli altri utenti della strada.

La prevenzione passa dai controlli

L’impiego del laboratorio mobile consente di affiancare ai tradizionali controlli su strada strumenti diagnostici direttamente nell’area dell’operazione, rendendo più tempestiva l’attività di verifica.

Il servizio svolto a Soverato si inserisce così in una strategia di prevenzione e contrasto della guida in condizioni di alterazione, con l’obiettivo di intercettare situazioni potenzialmente pericolose prima che possano tradursi in incidenti.