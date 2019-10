Controlli antidroga nel catanzarese, arrestata una pusher di 29 anni

I Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno dato corso ad un ampio servizio coordinato di contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti con diverse perquisizioni locali tra i comuni di Girifalco e Caraffa di Catanzaro.

Una ragazza di 29 anni, caraffese, è stata tratta in arresto perché trovata in possesso di circa 3 grammi di marijuana ed 1 grammo di cocaina, suddivisi in più dosi, nonché 1 bilancino di precisione, conservati in un cofanetto riposto nella cucina della sua abitazione.

La giovane è stata posta agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Un’altra ragazza, classe 92’, a Girifalco è stata deferita in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Catanzaro per l’illecita detenzione di una pianta di canapa indiana e 2 grammi di marijuana, nascosti in casa.