Controlli antidroga nelle scuole nel catanzarese, sequestrata hashish e segnalati assuntori

Specifici servizi antidroga nel territorio di competenza, unitamente all’unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia da parte dei carabinieri della stazione di Botricello.

Le attività hanno riguardato anche l’Istituto Professionale di Stato per servizi commerciali ed alberghieri, con ispezioni nelle aule e negli spazi comuni. All’esito del servizio il cane “Hakim” ha fiutato la presenza di più dosi di hashish, pronte per lo spaccio ovvero per il consumo, nel piazzale antistante l’Istituto, consumo che espone i ragazzi a conseguenze giuridiche e ad importanti rischi per la salute propria ed altrui, anche in riferimento alle condotte di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro ed all’esito del servizio sono stati segnalati alla prefettura di Catanzaro quattro soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti. Il monitoraggio del fenomeno continuerà negli istituti scolastici della giurisdizione della Compagnia di Sellia Marina.