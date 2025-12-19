Controlli antiriciclaggio, sospesa la licenza di Pubblica Sicurezza di un Compro Oro a Catanzaro

A seguito di una complessa attività istruttoria dell’Ufficio Licenze della Divisione P.A.S., il Questore di Catanzaro ha disposto la sospensione della licenza di Pubblica Sicurezza nei confronti di un’attività per il commercio di oggetti preziosi (compro oro) presso il quale si sono accertate gravi violazioni della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 92 del 2017.
Il provvedimento, adottato nell’ambito delle prerogative previste dal T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è scaturito dal controllo del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Catanzaro, volto a verificare il rispetto delle disposizioni poste a tutela della trasparenza delle operazioni economiche, delle prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento di attività illecite.