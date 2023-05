Controlli dei carabinieri a Soverato, arresti e denunce

Un 56enne è stato arrestato a Soverato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo, in bicicletta, ha tentato di eludere il controllo degli operanti, allontanandosi precipitosamente. Fermato e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di: 12 grammi di “marijuana”, suddivisa in dosi, occultate in una tasca del giubbotto, nonché di 70 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio. Una successiva perquisizione ha consentito di rinvenire ulteriori 36 grammi di “marijuana” e un bilancino digitale di precisione.

Sempre a Soverato, un 44enne della zona è stato arrestato poiché colpito da ordine per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Pistoia, dovendo espiare la pena di anni 1 mesi 9 giorni 28 di reclusione per il reato di rapina commesso a Pistoia.

Ancora a Soverato, una 29enne di origini milanesi, ma domiciliata nel soveratese, è stata arrestata in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro per tentata rapina e furto con destrezza. La giovane donna è considerata responsabile di due episodi: il primo avvenuto a Satriano quando si era introdotta in una abitazione ed aveva tentato di rapinare chi la abitava, il secondo per aver sottratto il portafoglio ad un ultraottantenne del posto.

Due individui – sempre nel comune di Soverato – sono stati inoltre deferiti in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; in particolare, in due distinti controlli, sono stati trovati in possesso di 30 grammi di “marijuana” e di ulteriori 0,50 grammi suddivisa in dosi.

Infine, un 35enne della zona è stato denunciato a piede libero poiché trovato ingiustificatamente in possesso di un coltello serramanico della lunghezza complessiva di 17 cm, di cui 7 cm di lama, occultato in un marsupio