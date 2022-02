Controlli dei carabinieri: arresti, denunce e sanzioni

I carabinieri della compagnia di Taurianova hanno arrestato 2 uomini, con precedenti di polizia, rispettivamente per furto e attestazione di false generalità. Il primo è stato sorpreso mentre trafugava legname dal terreno di proprietà di un’anziana signora e, dopo essere stato arrestato, gli è stato intimato di riconsegnare il materiale rubato.Il secondo, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, invitato dai militari ad esibire i documenti di riconoscimento, ha fornito false generalità.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo, inoltre, i Carabinieri hanno denunciato, negli ultimi giorni, ulteriori 5 soggetti. Tra questi, a San Giorgio Morgeto, all’ esito di accurate verifiche, sono stati deferiti per abusivismo edilizio marito e moglie per la realizzazione di un manufatto edile in assenza di prescritto titolo autorizzatorio.

A Taurianova, i militari hanno denunciato un soggetto già sottoposto alla misura custodiale degli arresti domiciliari presso la propria abitazione poiché, nel corso del controllo avvenuto in orario notturno, è stato trovato in possesso di 52 gr di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

A Polistena, invece, è stata denunciata una donna in quanto, nel corso di un controllo in materia di detenzione di armi e munizioni, è stato accertato detenesse un fucile mai denunciato, appartenuto al defunto marito. In ultimo, a Giffone, denunciata una giovane donna per il reato di inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei minori, per aver omesso senza giustificato motivo di far impartire l’istruzione obbligatoria a suo figlio, minorenne.

Inoltre, nel corso dell’ultimo fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno condotto mirati servizi anche in materia di misure di prevenzione personali. In tale contesto, i militari dell’Arma hanno infatti dato esecuzione a 12 provvedimenti emessi, a vario titolo, nei confronti di soggetti rispondenti ai requisiti contenuti dal “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.

In particolare, si tratta di una sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, nonché sette avvisi orali e quattro fogli di via obbligatori emessi dal Questore di Reggio Calabria.