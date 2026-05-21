Controlli dei carabinieri, il cane “Manco” scova nel catanzarese droga nascosta nei contatori dell’acqua

Prosegue senza sosta l’attività del Comando Provinciale su tutto il territorio, anche nei piccoli centri della provincia.

Nel fine settimana passato, i Carabinieri della Compagnia di Catanzaro con il supporto del Nucleo Cinofili del 14° Battaglione “Calabria” hanno svolto un servizio straordinario che ha interessato il territorio di Pentone.

Il principale protagonista del blitz è stato il cane antidroga Manco, una femmina di pastore belga, in forza al Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, che, grazie al suo fiuto, ha scovato circa 15 grammi di droga nascosta in alcuni contatori dell’acqua, posti in area pubblica, all’esterno di un’abitazione del centro cittadino.

Il sequestro della droga è stato operato a carico di ignoti, ma sono in corso accertamenti per risalire a chi l’ha nascosta. Lo stupefacente infatti era stato abilmente occultato per sfuggire ai controlli, ma il naso infallibile di Manco ha portato i Carabinieri ad aprire lo sportello di copertura della rete idrica, per poi trovare le dosi.

Nel corso dello stesso servizio, quattro persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente destinata all’uso personale. Un segnale chiaro della costante attenzione dei Carabinieri verso i fenomeni che alimentano microcriminalità e degrado urbano.

L’attività ha visto impegnate cinque pattuglie in un fitto reticolo di verifiche che hanno consentito di controllare 50 persone, 40 veicoli e 2 esercizi commerciali. Il bilancio delle sanzioni è significativo. 13 contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di oltre 2.000 euro di sanzioni e 2 patenti ritirati per utilizzo del telefono cellulare alla guida.

L’attività si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio predisposta dal Comando Provinciale di Catanzaro per intercettare e reprimere i fenomeni di degrado urbano, movida incontrollata e illegalità diffusa.