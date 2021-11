Controlli dei carabinieri di Soverato nel week end, denunce

Un fine settimana, questo appena trascorso, che ha visto i Carabinieri di Soverato intensificare i controlli su tutto il comprensorio dove la lente d’ingrandimento si è fermata sulla “movida” del basso ionio catanzarese.

Nello specifico sono stati controllati 156 mezzi, 230 persone e 2 esercizi pubblici ispezionati al fine di verificare anche il rispetto delle norme di contenimento del Covid-19.

Un 20enne controllato alla guida è risultato positivo alla verifica con etilometro. In particolare l’automobilista è stato accertato con un tasso alcolico al di sopra del limite fissato previsto dalla legge, pertanto è stato sanzionato perché guidava sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per neo-patentati, per cui è previsto il ritiro della patente per la successiva sospensione da 1 a 3 mesi a la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 672.

A Badolato un 68enne, sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, a seguito di controllo dei Carabinieri non è stato trovato presso la propria abitazione e, quindi veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria poiché violava le prescrizioni imposte dalla citata misura di prevenzione personale.