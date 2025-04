Controlli dei carabinieri nel catanzarese per le festività pasquali

Nel corso delle festività pasquali, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno dato grande impulso ai controlli alla circolazione stradale, al fine di contrastare i comportamenti più pericolosi per gli utenti della strada, mediante l’intensificazione dei controlli in corrispondenza delle principali arterie stradali, che collegano le località costiere con quelle della Sila catanzarese. Il monitoraggio delle pattuglie dell’Arma si è concentrato in particolare nei luoghi di richiamo turistico e in quelli in cui si svolgono le cerimonie religiose.

In azione tutte le Stazioni Carabinieri delle Compagnie di Catanzaro, Soverato e Sellia Marina, che hanno effettuato controlli capillari per la prevenzione dei reati e l’identificazione di veicoli e persone sospette. Nel corso del servizio sul territorio sono stati effettuati controlli in strada con alcoltest ed elevate 42 sanzioni per varie violazioni al Codice della strada. Decine le patenti di guida ritirate, cinque carte di circolazione, sette i veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo, decurtando complessivamente 26 punti sulle relative patenti.

Oltre 700 le persone e 550 i veicoli controllati nel weekend di Pasqua. Quattro i sinistri stradali rilevati, tutti di lieve entità, di cui un incidente autonomo. I controlli hanno interessato anche la regolarità e il rispetto delle leggi da parte di strutture ricettive, soprattutto le verifiche sono state dirette ad accertare che gli alloggiati vengano regolarmente registrati e comunicati all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro le 24 ore successive al loro arrivo. In un caso, il legale rappresentante di una struttura ha fornito ospitalità a due persone omettendo di comunicare le generalità degli alloggiati nella tempistica prescritta.

Non sono mancati i servizi appiedati nei centri storici, con particolare attenzione ai luoghi di culto durante le principali celebrazioni, sul lungomare in prossimità di locali pubblici, nonché nelle aree più frequentate. Grande attenzione, infine, anche al contrasto dello spaccio di droga fra i giovani.

I Carabinieri hanno passato al setaccio le zone considerate abituale luogo di ritrovo e hanno segnalato alla Prefettura 8 soggetti, tra giovani e giovanissimi, trovati in possesso di dosi di stupefacente per uso personale. I servizi continueranno regolarmente nelle prossime settimane, soprattutto durante le ore serali, affinché l’Arma dei Carabinieri possa continuare a garantire quella tradizionale presenza, costante e capillare, volta ad aumentare il livello di sicurezza e la fiducia della collettività.