Controlli dei Carabinieri nel soveratese: Musica alta, lavoratori irregolari e carenze igienico-sanitarie

I servizi di controllo straordinario del territorio sul litorale soveratese dei Carabinieri continuano con mirati ed articolati servizi finalizzati sia alla prevenzione che al contrasto dei reati contro il patrimonio e contro i reati in genere.

Lo scopo rimane quello di incrementare il livello di sicurezza della cittadinanza e dei turisti che come ogni anno popolano le spiagge del litorale sud catanzarese.

I Carabinieri della Compagnia di Soverato, coadiuvati dal personale ARPACAL, hanno effettuato specifiche verifiche per la tutela dei residenti. I controlli hanno riguardato diversi locali di intrattenimento musicale e danzante.

Le operazioni hanno permesso di accertare violazioni in due locali, in materia di contenimento e riduzione dell’inquinamento acustico ovvero per aver organizzato eventi con diffusione di musica di intensità superiore al limite consentito.

Le verifiche sono state eseguite anche con l’impiego dei reparti speciali dell’Arma, in particolare i militari del NIL (Nucleo Ispettorato del lavoro) con la componente tecnica dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Catanzaro e del NAS (Nucleo Antisofisticazione Sanità), supportati dalle unità dell’Arma territoriale, che hanno controllato e ispezionato alcuni pubblici esercizi a carattere stagionale ubicati nel territorio di Stalettì e Montepaone, in particolare stabilimenti balneari, alberghi e ristoranti, riscontrando diverse violazioni sia con riferimento alla normativa in materia di tutela del lavoro, verificando la presenza anche di lavoratori irregolari e comminando importanti sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP.

Un ristorante, a seguito di controllo, è stato oggetto di segnalazione alla competente Autorità Sanitaria a causa di carenze igienico-sanitarie riscontrate nel locale cucina e nell’annesso bar, con irrogazione delle correlate sanzioni amministrative.

Infine, dalle attività di monitoraggio del territorio, anche con pattuglie a piedi, sono stati segnalati alla Prefettura di Catanzaro due giovani per possesso di sostanze stupefacenti.