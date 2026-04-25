Controlli dei carabinieri nel soveratese: panificio sospeso e 360 kg di alimenti irregolari sequestrati

Nella mattinata del 23 aprile, nell’ambito della vasta campagna di controlli alle attività commerciali del Soveratese, i carabinieri della Stazione di Davoli, affiancati dai colleghi del N.A.S. di Catanzaro, hanno ispezionato diverse attività commerciali della zona.

In un panificio, in particolare, i carabinieri hanno individuato gravi carenze igienico sanitarie, ovvero superfici non adeguatamente pulite, ambienti non conformi, ma soprattutto prodotti privi di etichetta e di qualsiasi indicazione sulla tracciabilità.

Il controllo ha portato al sequestro di circa 360 kg di alimenti, tra impasti, prodotti da forno e materie prime non riconducibili ad alcun lotto o provenienza certificata.

Per il gestore è scattata una sanzione amministrativa per oltre 10.000 euro e la sospensione immediata dell’attività, misura necessaria per tutelare la salute pubblica e impedire la prosecuzione delle irregolarità.

L’intervento rientra nel programma di controlli mirati che il Comando provinciale di Catanzaro sta conducendo su tutto il territorio, con particolare attenzione alla filiera alimentare.