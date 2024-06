Controlli dei carabinieri nelle aree montane, sanzioni e denunce

Nell’ultimo weekend, i Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli hanno intensificato i controlli stradali svolgendo un servizio coordinato a largo raggio che ha interessato, oltre al comune sede del Comando, anche i centri di Platania e Serrastretta. I controlli, finalizzati soprattutto a prevenire gli incidenti stradali e la diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani dell’area montana del Reventino e dei territori che lambiscono l’area urbana di Lamezia Terme, hanno consentito di sequestrare piccoli quantitativi di cocaina e hashish e segnalare alla Prefettura due consumatori.

Durante il servizio, i Carabinieri hanno identificato due soggetti, che avevano il Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune, di cui uno fermato alla guida di un veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e, per tale motivo, nei suoi confronti è stata anche contestata la violazione dell’art. 187 del Codice della Strada con conseguente sospensione della patente di guida.

In tre, fermati alla guida di auto, si sono rifiutati di sottoporsi ai previsti accertamenti finalizzati a rilevare l’eventuale positività agli stupefacenti, venendo quindi segnalati, come previsto dalla norma, alla competente Autorità. Numerosi sono stati i veicoli e le persone controllate.

I Carabinieri hanno contestato 9 infrazioni al Codice della Strada con sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di circa 2.000 euro. Uno straniero è stato denunciato, poiché sorpreso alla guida di un veicolo con patente di guida contraffatta. Un’auto è stata, inoltre, sequestrata per mancanza di R.C.A.; 5 in totale le patenti di guida ritirate. L’attività preventiva dell’Arma dei Carabinieri proseguirà senza sosta, soprattutto nei weekend per garantire la sicurezza stradale ed il rispetto della legalità anche nelle aree interne del territorio lametino.