Controlli dei carabinieri: tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, intensificati negli ultimi giorni per prevenire e contrastare reati in materia di stupefacenti e comportamenti pericolosi alla guida.

Nel corso di un servizio svolto nella nottata a Tropea e Ricadi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tropea, insieme ai Carabinieri della Stazione di Spilinga, hanno denunciato in stato di libertà un 34enne incensurato di Vibo Valentia, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,45 g/l.

Nel medesimo contesto sono stati controllati 86 veicoli e 219 persone, ritirate 3 patenti per guida in stato di ebbrezza, elevate 10 sanzioni per violazioni al C.d.S. e segnalato un soggetto alla Prefettura per uso personale di stupefacenti, poiché trovato in possesso di una dose di marijuana.

A Jonadi, i militari della Radiomobile di Vibo Valentia hanno fermato un’autovettura e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto nel bagagliaio otto dosi di marijuana, ciascuna del peso di circa 5,65 grammi. I due soggetti a bordo sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal Procuratore Camillo Falvo, è stata immediatamente messa al corrente, mantenendo un costante filo diretto sugli sviluppi.

Con l’aumento dei flussi turistici, che in estate fanno crescere sensibilmente la popolazione residente soprattutto nei comuni costieri, i Carabinieri hanno predisposto un piano di controlli mirato a garantire maggiore sicurezza sulle strade e a tutelare cittadini e visitatori.