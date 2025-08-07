Controlli dei carabinieri: un arresto, sei denunce per guida in stato di ebbrezza e tre patenti ritirate

Proseguono senza sosta i controlli straordinari dei carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, intensificati nell’ultima settimana per far fronte al significativo incremento della popolazione dovuto all’afflusso turistico estivo.

L’obiettivo è prevenire e contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, tra le principali cause di incidenti stradali.

Nel periodo compreso tra il 22 luglio e il 4 agosto, i carabinieri delle Compagnie di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Tropea hanno rafforzato la loro presenza soprattutto nei centri costieri e nelle località più frequentate dai vacanzieri, procedendo alla denuncia di sei persone per guida in stato di ebbrezza, al ritiro di tre patenti e all’arresto di un uomo a Ricadi per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

Nel dettaglio

• Soriano Calabro: denunciata una persona per guida senza patente;

• Joppolo: denunciata una persona con tasso alcolemico pari a 1,76 g/l e patente ritirata;

• Tropea e Ricadi: due denunce per guida in stato di ebbrezza, con tassi rispettivamente di 1,28 e 1,35 g/l e ritiro di entrambe le patenti;

• Ricadi: un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,05 g/l) e una denuncia per lo stesso reato;

• Monterosso Calabro: denunciata una persona per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Con l’aumento dei flussi turistici, che in estate fanno crescere sensibilmente la popolazione residente soprattutto nei comuni costieri, i Carabinieri hanno predisposto un piano di controlli mirato a garantire maggiore sicurezza sulle strade e a tutelare cittadini e visitatori.

Il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo, è stato costantemente informato sugli sviluppi per le determinazioni di competenza.