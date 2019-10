Controlli dei Nas a Squillace e Vallefiorita, riscontrate carenze igienico sanitarie in bar e ristorante

Controlli in alcuni esercizi commerciali di Squillace e Vallefiorita per verificare l’adempimento alle normative in materia di lavoro e igienico sanitarie. Nella giornata di ieri i Carabinieri della stazione di Squillace hanno effettuato, assieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro (Nil) e nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Catanzaro, mirati controlli.

A Vallefiorita, in un bar, i carabinieri hanno trovato numerose carenze igienico sanitarie, violazioni a varie normative in materia di autocontrollo e anche l’impiego di un lavoratore senza preventiva comunicazione. In tutto quasi 8000 euro le sanzioni elevate.

Anche a Squillace, in un ristorante, numerose le violazioni igienico sanitarie riscontrate e anche una violazione in materia di regolarizzazione di un familiare collaboratore. Quasi 4000 euro di sanzione oltre al sequestro amministrativo di circa 30 kg di alimenti privi di tracciabilità. I controlli congiunti proseguiranno su tutto il territorio di competenza.