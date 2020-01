Controlli dei NAS in alcuni esercizi di ristorazione, verificate carenze igienico sanitarie

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Girifalco e quelli del Nucelo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Catanzaro, hanno dato corso a una serie di controlli in alcuni esercizi di ristorazione nel comune di Maida, a tutela dei cittadini consumatori e dei lavoratori del settore.

All’interno del Centro Commerciale “Due Mari”, in un “fast food”, è stata constatata la presenza di due lavoratori irregolari, verificate carenze igienico sanitarie e la violazione delle norme inerenti la tracciabilitá degli alimenti, con conseguenti sanzioni amministrative per 9700€, cui si è aggiunta una ulteriore sanzione di 2000€ per la sospensione dell’attività, già revocata a seguito di regolarizzazione dei lavoratori.

In un pub del centro abitato, i Carabinieri hanno rilevato l’assenza della prevista tabella riepilogativa degli allergeni, elevando a carico del titolare, la corrispondente sanzione amministrativa di 1400€.

I Carabinieri hanno sottoposto a controllo anche i locali cucina della ditta appaltatrice del servizio mensa per il locale Istituto Comprensivo, dove è stata rilevata la presenza di un lavoratore irregolare, comminando sanzioni amministrative per complessivi 5.000 €