Controlli dei Nas nelle Rsa in diverse città, riscontrate diverse carenze

Decine di controlli nelle residenze assistenziali per anziani sono stati effettuati in tutta Italia dai Carabinieri dei Nas. Le indagini del Comando per la tutela della Salute hanno riguardato strutture della provincia di Trieste, Napoli, Reggio Calabria, Catanzaro e Viterbo e hanno riscontrato carenze strutturali, organizzative, igieniche e sanitarie, oltre, in alcuni casi, a un numero di ospiti superiore alla capacità prevista.

A Catanzaro i Carabinieri hanno denunciato il titolare di due diverse strutture dove sono state rilevate gravi carenze igienico sanitarie e strutturali, oltre a carenti procedure per il contrasto dell’epidemia di Covid-19 e nessuna documentazione sull’avvenuta formazione del personale sanitario sui protocolli di emergenza epidemiologica.

Grazie alle indagini dei militari dei Nas, a Reggio Calabria è stata disposta la sospensione di una struttura per anziani priva di autorizzazione sanitaria e sono stati disposti provvedimenti di diffida per il ripristino dei requisiti organizzativi e funzionali in altre 9 strutture.