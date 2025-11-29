Controlli della Guardia Costiera: 36 kg di pesce illegale e multe per 7.000 euro ai ristoranti

La Capitaneria di porto di Crotone ha concluso una serie di verifiche ispettive presso esercizi di ristorazione locali, finalizzate a garantire la tutela delle risorse marine e la sicurezza alimentare dei consumatori.

Le operazioni hanno portato all’irrogazione di sanzioni per un totale di 7.000 euro e al sequestro di 36 chilogrammi di prodotti ittici risultati privi di tracciabilità.

Violazioni HACCP nei ristoranti

In un primo locale, gli ispettori hanno rilevato mancata applicazione delle procedure HACCP e la detenzione di circa 10 kg di pescato destinato alla somministrazione. Per il titolare sono scattate due multe per complessivi 3.500 euro e il sequestro del prodotto.

Situazione analoga in un secondo ristorante, dove sono stati trovati 26 kg di pesce senza documentazione e ancora assenza delle procedure di autocontrollo HACCP. Anche in questo caso sono state elevate due multe da 3.500 euro e disposto il sequestro del pescato.

Destinazione dei prodotti sequestrati

Tutti i prodotti ittici privi dei requisiti di tracciabilità previsti dalla normativa sono stati avviati alla distruzione, a tutela della salute dei consumatori e del rispetto delle regole di mercato.