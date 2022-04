Controlli della Guardia costiera, sequestrata quasi un mezza tonnellata di “bianchetto”

Ancora sequestri di novellame di sarda in Calabria. Nell’ambito dei controlli sulla filiera della pesca, il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro – Delegazione di Spiaggia di Montegiordano, su una strada ad elevata percorrenza in prossimità di un comune costiero dell’alta sibaritide, ha rinvenuto 23 secchi contenenti novellame di sarda (bianchetto), per un totale di circa 460 kg a bordo di un mezzo gommato.

All’autista è stato sequestrato l’intero carico di prodotto illegalmente trasportato e, contestualmente, elevata una sanzione amministrativa di 25mila euro. A seguito dei controlli effettuati dalle autorità competenti, tutto il prodotto non è stato ritenuto idoneo al consumo umano ed è stato avviato allo smaltimento.

La Guardia Costiera, inoltre, invita la collettività a prestare sempre la massima attenzione nell’acquisto dei prodotti ittici, privilegiando quelli che rispettano le procedure di garanzia e salubrità alimentare in materia di etichettatura e tracciabilità, evitando di acquistare quelli venduti illecitamente, anche da parte di ambulanti non autorizzati.