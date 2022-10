Controlli della polizia, sequestrato mezzo chilo di droga

Nella giornata di ieri a Crotone sono stati effettuati servizi straordinari predisposti dalla Questura, con l’impiego di personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Divisione Polizia Anticrimine, e del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza.

Nei posti di blocco istituiti in vari punti della città di Crotone sono state controllate complessivamente 186 veicoli, identificate 299 persone, rilevate 15 infrazioni al codice della strada; inoltre, sono stati effettuati 19 controlli domiciliari nei confronti di soggetti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nonché alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Un crotonese di 51 anni è stato segnalato al Prefetto, per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, essendo stato trovato in possesso di una dose di marjuana.

Nell’ambito di tali attività, sono state effettuate alcune perquisizioni, che hanno consentito di rinvenire sostanza stupefacente. In particolare, all’interno di uno stabile dismesso, nel centro storico, sono stati rinvenuti, abilmente occultati, alcuni involucri di stupefacente, pronti per lo spaccio al minuto, contenenti complessivamente 446 grammi di marjuana. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, al momento a carico di ignoti, per cui sono in corso attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per individuare il responsabile della detenzione dello stupefacente.